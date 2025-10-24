Благоустройство Горенского лесопарка обсудили с жителями Балашихи

«На сегодняшней встрече услышали мнение наших горожан о том, что благоустройство необходимо, но с максимально бережным отношением к лесу, без вырубки зеленых насаждений», — сказал Максим Сидоркин.



Жителям раздали анкеты с возможными вариантами благоустройства лесопарка. Присутствующие смогли отметить те варианты, которые они считают наиболее подходящими.



"Мы живем в урбанизированном месте, и избежать присутствия человека в лесах невозможно. Мы все гуляем, ходим через этот лес на работу, поэтому оставить его в заброшенном состоянии нельзя. Иначе это приведет к тому, что это место будет дичать. Хотелось бы, чтобы лесопарк был благоустроен с максимальным сохранением природы», — сказала участница встречи.



В рамках работ по благоустройству Горенского лесопарка создадут развитую тропиночную сеть, установят освещение, камеры видеонаблюдения, урны, лавочки, детские и спортивные площадки, а также территории для выгула собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.