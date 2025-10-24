Благоустройство дворовых территорий продолжается в Реутове

В Реутове подходит к завершению реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2025 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках текущего года в адресный перечень были включены 12 объектов, на которых работы уже полностью выполнены. Модернизация дворов направлена на повышение комфорта и безопасности жителей, поэтому было решено добавить в план еще две территории.

На сегодняшний день благоустройство полностью завершено в 13 дворах. Работы на последнем объекте, расположенном по адресу: улица Гагарина, дома 15-17, находятся в финальной стадии. Согласно графику, все мероприятия по данному адресу будут окончены в установленные сроки — до середины ноября текущего года.

Следует отметить, что все мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Ее ключевая задача — системное улучшение качества жизни граждан путем создания удобной и безопасной городской инфраструктуры, отвечающей современным стандартам и запросам жителей.

Работа по обновлению городского пространства носит непрерывный характер. Уже сейчас администрация городского округа приступила к формированию программы благоустройства на 2026 год, которая будет разработана с учетом актуальных потребностей территорий и предложений горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.