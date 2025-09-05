Благоустройство дворовых территорий обсудили в Павловском Посаде

сегодня в 10:54

В Павловском Посаде продолжаются встречи с жителями округа по вопросам благоустройства. Первый заместитель главы Филипп Ефанов принял участие в обсуждении плана благоустройства дворовой территории по адресу: Площадь Революции, дом 6, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ранее мы встречались с жильцами этого дома по вопросу организации дополнительных парковочных мест. Сегодня совместно с жителями многоквартирного дома и частных домовладений нашли оптимальное решение размещения дополнительных машино-мест. Работы уже начались, до конца месяца завершим все мероприятия» — сказал Филипп Ефанов.

Также павловопосадцы обратились с вопросом спила сухого дерева и ремонта канализационных колодцев. Заявки на проведение работ передали в профильные службы.

Также Филипп Ефанов повторно встретился с жителями дома 47 по улице Фрунзе.

«На предыдущей встрече мы обговорили ряд замечаний, касающихся благоустройства дворовой территории. Сегодня мы видим, что работы выполнены частично. Поручил сотрудникам МБУ „Благоустройство“ устранить недочеты до 12 сентября. Жители не должны испытывать неудобства из-за некачественной работы городских служб» — подытожил Филипп Александрович.

Продолжили встречи с жителями по улице 1-я Пушкинская на месте обустройства привокзальной площади. Вопросы касались устройства въезда-выезда с новой дороги к частным домовладениям.

«Совместно с подрядной организацией найдем оптимальное техническое решение, не нарушая комфорта наших жителей, и обязательно встретимся в рамках повторного касания для оценки результата» — отметил Филипп Ефанов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.