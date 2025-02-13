Благоустройство дворов запланировано в Рошале в 2025 году

В спортивно-культурном центре «Рошаль» состоялась выездная администрация. Жителям рассказали, что запланировано для улучшения жизни в городе, где уже завершены работы по ремонту и благоустройству, сообщает пресс-служба администрации округа Шатура.

Перед собравшимися выступили заместители главы округа, представители управлений по безопасности и социального развития, а также местного здравоохранения. Заместитель главы округа Сергей Пигуль рассказал о том, где планируется выполнить капитальный ремонт кровель по региональной программе.

«В адресный перечень на нынешний год вошли многоквартирные дома 32/1 и 18 по улице Советской, дома 8, 29/10 и 21/13 по ул. 3 Интернационала, а также ул. Свердлова, д. 17, ул. Октябрьской революции, д. 48, ул. Мира, д. 8 и ул. Урицкого, д. 57», — отметил в своем докладе заместитель главы муниципального округа Шатура Сергей Пигуль.

В 2025 году преобразятся и дворовые территории. В Рошале работы запланированы по ул. Советской, д. 17а, ул. Химиков, д. 5, и ул. Урицкого, д. 29. Ремонт дворовых территорий будет выполнен благодаря региональной программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.