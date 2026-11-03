Благоустройство двора на улице 40 лет Победы в Балашихе провели по наказам жителей

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский вместе с жителями микрорайона оценили качество проведенных работ по благоустройству двора на улице 40 лет Победы между домами № 25, 27, 29 и 33. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Во дворе поменяли покрытие на тротуарах, установили бордюры, отрегулировали высоту канализационных колодцев, поставили новые лавки, урны и антипарковочные столбики, нанесли дорожную разметку и организовали парковочные места. Работы велись по наказам жителей в рамках Народной программы Единой России.

«Здесь проведена большая работа с соблюдением всех необходимых сроков. Все изменения согласованы с жителями. Приятно выйти из подъезда в ухоженный двор без луж и ям, где есть места для парковки, аккуратные урны и удобные лавочки», — отметил Владимир Шапкин.

Пенсионер Иван Брехов со своей супругой Анной живут в этом микрорайоне уже 15 лет. Мужчина возит 92-летнюю супругу в инвалидной коляске.

«Теперь стало гораздо легче перемещаться — удобные тротуары и съезды, дороги без ям. Безусловно, стало лучше и красивее», — отметил Иван Брехов.

Общественные пространства Балашихи продолжают делать современными и комфортными. В 2026 году в округе в рамках реализации программы комплексного благоустройства обновлено 10 дворов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.