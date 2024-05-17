Благотворительный концерт «Пасхальная радость» прошел в храме Христа Спасителя

Благотворительный концерт «Пасхальная радость» для детей состоялся в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве в рамках программы Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского «Православная Гуманитарная Миссия».

Участие в нем приняли более 100 артистов, которыми стали участники и друзья театра-студии «Непоседы» со всей страны.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», который выступил генеральным партнером концерта, Альфия Петрухина напомнила, что 2024-й был объявлен Годом семьи.

«Поэтому здесь, конечно, семьи участников СВО, здесь много многодетных семей, здесь много детей из детских домов. Здесь такая семейная, уютная, добрая атмосфера, которая, в общем-то, окутывает заботой и любовью», — рассказала Альфия Петрухина.

Мероприятие посетили более 800 человек. Средства с билетов будут отправлены на благотворительность. Организаторы отметили, что одной из важных целей было подарить всем семьям атмосферу светлого праздника.