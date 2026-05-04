Благотворительный концерт ко Дню Победы прошел в Дмитровском округе

Благотворительный концерт солистов ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии России прошел 3 мая в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. Зал на 350 мест оказался переполнен, мероприятие открыло череду событий к 9 Мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт состоялся по инициативе директора «Созвездия» Натальи Мутовкиной. Идею поддержали Вячеслав Лебедев, ранее работавший во дворце культуры, солист ансамбля и уроженец Дмитрова Андрей Новожилов, а также артисты Росгвардии Константин Кузьмин, Руслан Абдрафиков, Александр Кохов, Александр Лукашевич и Алексей Холявко. В программе принял участие девятилетний Лев Лемягов — лауреат международных конкурсов, воспитанник Детской музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова.

Вход на концерт был свободным. Из-за большого количества зрителей в зале дополнительно установили более 50 стульев. Мероприятие открылось гимном Дмитрова, который слушали стоя. Также прозвучали «Поклонимся великим тем годам» и «Бухенвальдский набат» в исполнении юного солиста. Вместе с Вячеславом Лебедевым он исполнил песню «Москва — Кассиопея».

Со сцены звучали песни военных лет — «Фронтовой шофер», «Ехал я из Берлина», «Катюша», а также произведения послевоенной эпохи, романсы и ария из оперы Верди. Завершился вечер песней «День Победы», которую артисты исполнили вместе со зрителями.

«День Победы — самый главный праздник для всех нас. Концерт в „Созвездии“ стал примером того, как искусство объединяет поколения и напоминает о цене мира», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Концерт открыл серию праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая. Творческие коллективы «Созвездия» продолжат выступления для жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.