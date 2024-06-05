Благотворительный фестиваль «Подари надежду» прошел в Егорьевске

Егорьевский техникум присоединился к благотворительному фестивалю «Подари надежду». Это мероприятие было организовано в поддержку Егора Лещева, молодого жителя города, столкнувшегося с диагнозом «лейкоз». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Фестиваль направлен на освещение проблем детей с особыми потребностями и создание атмосферы взаимопомощи в обществе. Основная задача мероприятия — сбор средств для лечения Егора, что стало возможным благодаря щедрости участников.

В рамках фестиваля прошли различные мероприятия, включая флешмоб и информационно-просветительские лекции, направленные на повышение осведомленности о заболевании. Благодаря мероприятию удалось собрать значительную сумму денег, которая будет направлена на лечение Егора через счет его матери.

Фестиваль «Подари надежду» стал символом единения и поддержки в Егорьевске, давая надежду на то, что такие мероприятия будут продолжаться и в будущем, помогая детям, столкнувшимся с серьезными заболеваниями, получить шанс на выздоровление и полноценную жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.