Благотворительный фестиваль «Музыка жизни» пройдет в Москве в начале лета

В начале лета в Москве состоится благотворительный фестиваль под названием «Музыка жизни». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей: 7 июня с 12:00 до 18:00 гостей будут ждать на площадке у Останкинской телебашни. Организаторами праздника для жителей и гостей столицы стали НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» (в этом году ему исполняется 10 лет), а также сама Останкинская телебашня. Попасть на фестиваль можно бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться, сообщила пресс-служба «Мультимедиа Холдинга».

Любителей музыки ожидает масштабное выступление целого ряда известных и полюбившихся многим артистов и коллективов: на сцену выйдут Диана Арбенина, «Ночные Снайперы», Вадим Самойлов / «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов / «Анимация», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.

Ведущие НАШего Радио тепло поприветствуют всех неравнодушных людей и помогут создать объединяющую атмосферу добра и заботы. Посетители фестиваля смогут принять участие в интерактивных играх, мастер-классах для детей и взрослых, спортивных соревнованиях, а также сделать яркие снимки. Все вырученные средства направят на помощь подопечным фонда — детям, которые остались без попечения родителей (в том числе ребятам с особенностями здоровья), а также несовершеннолетним из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга», программный директор НАШего Радио Игорь Паньков рассказал, что НАШЕ Радио много лет участвует в благотворительных проектах. Для нас это не отдельная акция и не формальный жест, а естественное продолжение того, чем занимается радио: объединять людей вокруг важного, живого и настоящего. Мы хотим помогать тем, кто нуждается в лечении, поддержке и человеческом участии, особенно детям, рядом с которыми не всегда есть любящие близкие.

«Фестиваль „Музыка жизни“ — это не просто концерт под открытым небом, где можно услышать живые голоса любимых артистов. Для многих это возможность провести день с друзьями, прийти всей семьей, почувствовать радость большого общего праздника. И именно в этой теплой, почти домашней атмосфере особенно важно заметить: рядом есть дети, у которых нет самого простого — постоянной заботы, защищенности и ощущения, что они не одни. Мы не хотим, чтобы такие темы оставались за кадром больших публичных событий. Наша задача — соединить музыку и эмпатию, праздник и реальную помощь. Потому что по-настоящему менять жизнь детей можно только тогда, когда тысячи людей перестают быть просто зрителями и становятся участниками общего дела», — отметил Игорь Паньков.

Праздник у главной телебашни страны, откуда сигнал НАШего Радио в FM-диапазоне уходит на многие километры, пройдет не случайно: в самом сердце вещания студия и слушатели станут единым дружным сообществом.

«За почти 60 лет своего существования Останкинская башня стала не только знаковым высокотехнологическим объектом, который с момента постройки посетило более 15 миллионов человек, но и современной площадкой для проведения мероприятий, объединяющих людей вокруг добрых и действительно значимых инициатив. Фестиваль „Музыка жизни“ — это большой благотворительный семейный музыкальный праздник у одного из главных символов Москвы, призванный привлечь внимание к детям, которым особенно нужны забота, поддержка и участие. Мы рады, что вместе с коллегами НАШЕго Радио и фондом „Дорога жизни“ можем создать пространство, где музыка, творчество и благотворительность становятся частью одного большого общего дела», — сказал директор Останкинской телебашни Дмитрий Назаров.

В рамках фестиваля откроется выставка фотопроекта «Видимые-невидимые». Идейными вдохновителями события выступили фонд и актриса театра и кино Дарья Мельникова. 15 известных российских спортсменов, артистов и общественных деятелей (Кристина Асмус, Алексей Щербаков, Петр Налич и другие) создавали совместные работы с подопечными фонда.

«Фестиваль „Музыка жизни“ для нас — это продолжение ежедневной работы: мы помогаем детям, оказавшимся без семьи или в сложной ситуации, сохранять главное — детство. Очень важно, что о таких непростых темах мы будем говорить открыто, в центре Москвы, вместе с сотнями и тысячами людей, потому что только так появляется настоящее внимание и поддержка. За десять лет фонд „Дорога жизни“ помог более чем 17 600 детям: от лечения и реабилитации до сопровождения на пути к семье. И для нас этот фестиваль — еще один способ сделать так, чтобы у этих детей было больше шансов на обычную счастливую жизнь», — пояснила директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова.