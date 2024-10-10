Благотворительный аукцион заготовок пройдет 15 октября в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 15 октября состоится благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом». В Центральной библиотеке в 12:00 будет возможно приобрести домашнюю продукцию: соленья, свежие овощи и фрукты, предметы, сделанные руками павловопосадцев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участие в аукционе безвозмездное. Стоимость будет только у приобретенных товаров. Каждый лот будет разыгран отдельно.

Средства от аукциона будут перечислены в фонд помощи СВО.

Подобные Благотворительные аукционы осенних заготовок проходят в Павловском Посаде ежегодно. В них принимают участие представители бизнеса, сотрудники государственных учреждений и просто жители городского округа.

Мероприятие пройдет по адресу: город Павловский Посад, улица Выставкина, д. 1.

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