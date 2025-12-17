Благотворительная ярмарка в помощь бойцам СВО открылась в Подольске

В микрорайоне Львовский городского округа Подольск 16 декабря в ДК «Металлург» начала работу благотворительная ярмарка для поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский Подольска открылась благотворительная ярмарка «СВОим от сердца, героям от души». Мероприятие стартовало 16 декабря и продлится до 28 декабря. Организаторы собирают средства на новогодние подарки для подольских военнослужащих, находящихся на передовой.

На ярмарке можно приобрести изделия ручной работы: елочные игрушки, статуэтки, украшения, подстаканники и сувениры из дерева и керамики. Их изготовили участники клуба «Активное долголетие», воспитанники творческих коллективов ДК и жители микрорайона Львовский.

Собранные подарки для бойцов специальной военной операции доставит благотворительный фонд АНО «Сила духа». Депутат Совета депутатов округа и директор ДК им. 1 мая Яна Гайша призвала жителей поддержать военнослужащих и приобрести уникальные новогодние сувениры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.