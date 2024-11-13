Благотворительная акция «Добрый шкаф» пройдет в Электростали

В городском округе Электросталь 16 ноября пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф». Акция направлена на помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этот день желающие помочь могут принести в Центральную детскую библиотеку «Буратино» новую или бывшую в употреблении детскую и взрослую одежду в хорошем состоянии, обувь и аксессуары, игрушки, книги и журналы, домашний текстиль, кухонную утварь и другие предметы быта. Все вещи обязательно должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию. А жители, которым нужна помощь, могут прийти на акцию и взять любую подходящую вещь совершенно бесплатно.

Благотворительная акция «Добрый шкаф» будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Победы, д. 17 корпус 1. Такие акции проходят в Электростали регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.