Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Паломники передают его друг другу, зажигая свечи в знак веры, сообщает газета «Известия».
Схождение огня происходит в Кувуклии — гробнице, которая считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа. Церемония начинается у каменной плиты, на которой, по преданию, было уложено его тело.
Это событие символизирует победу жизни над смертью, надежду на обновление и торжество истины над ложью, что имеет особое значение для христианской веры.
На церемонию приезжают паломники со всего мира.
В 2025 году православная Пасха отмечается 20 апреля, в один день с католической.