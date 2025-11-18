Благодаря камерам «Безопасный регион» в Жуковском обнаружили нарушителя

Сотрудники Управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Администрации немедленно провели проверку полученной информации, подтвердили факт незаконного вывоза отходов и сообщили о нарушении в ОМВД России по городскому округу Жуковский. Это позволило принять меры по пресечению противоправной деятельности.

Незаконный вывоз и утилизация твердых бытовых отходов влечет за собой административную ответственность, включающую штрафы, изъятие автомобиля и возможные ограничения профессиональной деятельности. В зависимости от тяжести нарушений могут применяться дополнительные санкции вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, что проект «Безопасный регион» представляет собой систему видеоконтроля и мониторинга, охватывающую значительные площади населенных пунктов и пригородных зон. Основная цель системы заключается в обеспечении общественной безопасности, своевременном реагировании на правонарушения и предотвращении аварийных ситуаций.

Камеры наблюдения позволяют фиксировать происшествия различного характера, включая нарушения экологической обстановки, дорожно-транспортные происшествия, несанкционированные свалки мусора и другие ситуации, представляющие угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.