Бьюти-блогер Горбунова перечислила преимущества энзимной пудры

сегодня в 13:41

Бьюти-блогер и руководитель студии красоты Рия Горбунова рассказала, что энзимная пудра — это инновационное косметическое средство, которое способно хорошо очистить кожу лица, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, такая пудра позволит предотвратить раздражения, покраснения и акне. Она подходит для всех типов кожи: жирной, сухой, нормальной и комбинированной.

Среди преимуществ этого средства для ухода — улучшение текстуры кожи и цвета лица, профилактика прыщей, мягкое отшелушивание.

«Регулярное использование способствует выравниванию текстуры кожи, делая ее более гладкой и мягкой», — объяснила Горбунова.

Эксперт отметила, что энзимной пудрой рекомендовано пользоваться 1 или 2 раза в неделю. Она предупредила, что частое применение такого средства может привести к нарушению естественного барьера кожи.