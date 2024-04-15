Бизнесмены из 7 округов Подмосковья обратились за защитой прав к омбудсмену

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и прокурор Подмосковья Сергей Забатурин провели совместный прием предпринимателей. За защитой своих прав и законных интересов обратились 10 бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

Мероприятие прошло накануне в стенах аппарата уполномоченного. Со своими жалобами к прокурору Московской области и к бизнес-омбудсмену обратились предприниматели из 7 городских округов — Солнечногорск, Домодедово, Химки, Серпухов, Воскресенск, Подольск, Одинцово.

Основная тематика жалоб касалась действий органов местного самоуправления, избыточного административного давления, споров с энергетическими компаниями, вопросов технологического присоединения, действий или бездействия правоохранительных органов.

Примером может служить история одного бизнесмена, обеспечивающего социальную газификацию населенных пунктов региона. Компания столкнулась с неправомерными действиями ресурсоснабжающей организации, которая отказывается исполнять условия действующего договора. Участники встречи, уточнив ряд деталей и запросив необходимые документы, взяли решение вопроса на контроль.

«Главная задача наших совместных приемов с прокуратурой — разобрать каждое обращение, дать ему соответствующую правовую оценку и найти решение проблемы. В некоторых случаях мы применяем медиативные процедуры. Большую работу проводят руководители наших общественных приемных и общественные помощники в городских округах Подмосковья. Для нас важен благоприятный бизнес-климат в регионе, ведь от него зависит создание и выпуск инновационной продукции в рамках импортозамещения и развитие экономики региона в целом», — заключил Головнев.

По словам прокурора Подмосковья Забатурина, совместные приемы с уполномоченным — это хорошая, эффективная площадка для обмена информацией по ситуациям, которые беспокоят предпринимателей.

«Каждая из них — эксклюзивна, многослойна. Важно устранить те нарушения, которые препятствуют деятельности предпринимателя, либо согласовать интересы и государства и предпринимателя, которые бы устроили обе стороны», — отметил прокурор.

По всем рассмотренным в ходе совместного приема обращениям будут проведены проверки и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования. До разрешения проблемы обращения остаются на контроле уполномоченного.

Свои жалобы можно направлять почтой по адресу: Рублево-Успенское ш. 1-й км, д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский округ, Московская область, 143082; электронной почтой: uzpp@mosreg.ru; на сайте уполномоченного или обратиться в общественную приемную уполномоченного в вашем городе (контакты общественных приемных можно узнать на сайте уполномоченного).

Телефон контакт-центра уполномоченного: 8 (800) 550-63-53.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.