Бизнесменов Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Торговля России»

В Подмосковье представители сферы торговли и услуг приглашаются к участию в VIII ежегодном конкурсе «Торговля России», организатором которого выступает министерство промышленности и торговли РФ при содействии Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, союза независимых сетей России, ассоциации малоформатной торговли, ассоциации компаний розничной торговли, союза оптовых продовольственных рынков и автономной некоммерческой организации «Роскачество», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Прием заявок продлится до 4 апреля. В рамках конкурса выявят лучшие практики разноформатной торговли. Победителей определят в 13 номинациях, среди которых «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший оптовый продовольственный рынок», «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя», «Лучший торговый фестиваль», «Лучшая представленность российских товаров», «Лучший придорожный сервис».

Для участия в конкурсе «Торговля России» необходимо подать заявку и заполнить анкету на сайте. Квалификационный отбор и определение победителей будут завершены до 30 апреля. Лучшие практики будут представлены всеобщему вниманию на церемонии награждения на площадке Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», который пройдет со 2 по 5 июня и соберет более 8 тысяч участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.