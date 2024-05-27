Бизнесменам Подмосковья напомнили, как открыть торговую точку на улице

Если у вас есть тележка или фудтрак, предложить место для мобильной торговли в Подмосковье можно онлайн, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Оформить услугу на включение мест под размещение нестационарных торговых объектов можно на региональном портале госуслуг Московской области. В карточке услуги необходимо выбрать муниципалитет и указать точку на интерактивной карте. При этом «умный» сервис автоматически заполнит: GPS-координаты места, кадастровый номер земельного участка, вид разрешенного использования.

При оформлении заявки необходимо предоставить четыре фотографии места размещения торговой точки. С примерами корректного оформления фотоматериалов можно ознакомиться здесь.

Если будет выбран участок, который находится в частной собственности, сервис попросит выбрать другое место. Получить услугу могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Оформить заявку на включение мест для уличной торговли можно на портале госуслуг Подмосковья или через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.