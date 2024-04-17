Бизнесменам Подмосковья 25 апреля ответят на вопросы в налоговой сфере

По инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева 25 апреля в 11:00 состоится обучающий вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему «МСП и налоги: на пороге перемен». Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Спикером вебинара выступит руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGAL Вадим Зарипов.

Слушателей жду ответы на следующие вопросы:

ожидать ли повышения критериев МСП и лимита выручки УСН?

МСП+: что это и для кого?

дробление бизнеса и переходный налоговый режим

смогут ли «упрощенцы» получать статус плательщика НДС?

работа с самозанятыми: судебная практика и техника безопасности.

Ссылка для регистрации.

В ходе мероприятия можно будет письменно задать вопросы в чат или заранее направить по электронной почте: ombudsmenmo@ya.ru (в теме письма указать ВЕБИНАР «МСП и налоги»).

Всем зарегистрировавшимся по окончании вебинара будет доступна видеозапись.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.