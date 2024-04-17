Бизнесменам Подмосковья 25 апреля ответят на вопросы в налоговой сфере
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По инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева 25 апреля в 11:00 состоится обучающий вебинар для собственников и руководителей бизнеса на тему «МСП и налоги: на пороге перемен». Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Спикером вебинара выступит руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGAL Вадим Зарипов.
Слушателей жду ответы на следующие вопросы:
- ожидать ли повышения критериев МСП и лимита выручки УСН?
- МСП+: что это и для кого?
- дробление бизнеса и переходный налоговый режим
- смогут ли «упрощенцы» получать статус плательщика НДС?
- работа с самозанятыми: судебная практика и техника безопасности.
Ссылка для регистрации.
В ходе мероприятия можно будет письменно задать вопросы в чат или заранее направить по электронной почте: ombudsmenmo@ya.ru (в теме письма указать ВЕБИНАР «МСП и налоги»).
Всем зарегистрировавшимся по окончании вебинара будет доступна видеозапись.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.
«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.