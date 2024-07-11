Бизнесмен Моисеев признал вину по делу генерала Попова

Второй фигурант уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, бизнесмен Сергей Моисеев, признал вину, активно сотрудничает со следствием и уже частично возместил причиненный ущерб, пишет ТАСС .

В настоящее время в 235-й гарнизонный военный суд уже поступило ходатайство об избрании меры пресечения для Моисеева в виде домашнего ареста.

«Дата судебного заседания назначена на 16:00 мск 15 июля», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Суд арестовал Ивана Попова по делу о краже металлоконструкций, предназначенных для фронта. По данным следствия, преступление он совершил вместе с Сергеем Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в зоне проведения СВО летом 2023 года.

Ранее Попов попросил суд проверить слова адвоката Дмитрия Аграновского. Фигурант уголовного дела считает, что правозащитник лишь пиарится на его имени, а к самому делу не имеет никакого отношения.