сегодня в 16:20

Попов попросил СК проверить слова адвоката Аграновского по его делу

По словам защитника генерала, адвоката Сергея Буйновского, Аграновский не имеет никакого отношения к данному делу, а просто пытается пиариться за счет него.

Также Попов попросил СК возбудить против Аграновского дело после проверки.

Ранее Аграновский заявлял, что генералу поможет смягчить приговор в деле о мошенничестве вскрытие канала утечки секретных данных на Украину, где на Попова возбудили уголовное дело.

Ивана Попова арестовали 21 мая. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта, а недавно к его обвинению добавили пункт о служебном подлоге.