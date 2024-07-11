Попов попросил СК проверить слова адвоката Аграновского по его делу
Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов попросил СК начать проверку высказываний адвоката Дмитрия Аграновского, сообщает РИА Новости.
По словам защитника генерала, адвоката Сергея Буйновского, Аграновский не имеет никакого отношения к данному делу, а просто пытается пиариться за счет него.
Также Попов попросил СК возбудить против Аграновского дело после проверки.
Ранее Аграновский заявлял, что генералу поможет смягчить приговор в деле о мошенничестве вскрытие канала утечки секретных данных на Украину, где на Попова возбудили уголовное дело.
Ивана Попова арестовали 21 мая. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта, а недавно к его обвинению добавили пункт о служебном подлоге.