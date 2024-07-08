Адвокат: генералу Попову поможет вскрытие канала утечки данных на Украину

Адвокат Дмитрий Аграновский отметил, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, может повлиять на его дело в РФ и стать смягчающим фактором, сообщает РИА Новости.

По словам Аграновского, генерал даже как обвиняемый может подать заявление о преступлении, в том числе по предполагаемому факту утечки секретных материалов. Он напомнил, что в заявлении Попова важную роль играют вопросы государственной безопасности.

«Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством», — добавил адвокат.

По версии следствия, Иван Попов имеет отношение к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. Их приобрела военно-гражданская администрация Запорожской области.

Ранее следователи добавили в обвинение пункт о служебном подлоге.