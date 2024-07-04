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Защита генерала Попова попросила о возбуждении дела о госизмене

Защита экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова подала заявление в СК РФ о том, чтобы они возбудили уголовное дело о госизмене. Это связано с тем, что на Попова возбудили дело на Украине, сообщает РИА Новости .

О том, что защита подала заявление, рассказал адвокат генерала Сергей Буйновский. По его словам, заявление подали на имя главы СК России Александра Бастрыкина.

«Возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ», — пояснил он.

Также адвокат предположил, что это могло быть шпионажем.

По версии следствия, Иван Попов имеет отношение к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. Их приобрела военно-гражданская администрация Запорожской области.

Ранее следователи добавили в обвинение Попову пункт о служебном подлоге. Под арест генерал попал 21 мая.