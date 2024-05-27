Бизнес-встреча «Производительность труда» прошла в Подмосковье

В рамках фестиваля предпринимательства-2024 состоялась выездная бизнес-встреча «Производительность труда» на площадке производственной компании «Фототех» в д. Игнатьево, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Организатор — администрация Сергиево-Посадского городского округа.

Встреча прошла в рамках проведения национального проекта «Производительность труда». Его цель — обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики на 5%. Срок реализации — с 1 октября 2018 до конца 2024 года.

В нацпроект входят три федеральных проекта — системные меры по повышению производительности труда, адресная поддержка, поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда.

Российские предприятия благодаря участию в проекте получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров. Компании — участники проекта — получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

Компания «Фототех», которая входит в ECOOKNA GROUP, также является участником нацпроекта. «Фототех» — лидер в сфере противопожарного, специального и защитного остекления. Имеет производственную площадку общей площадью 25 тыс. кв. метров, где создает огнестойкие светопрозрачные конструкции. Включает в себя собственные конструкторское бюро и научный центр, на счету компании 12 патентов и более 150 сертификатов соответствия. Она представлена в 19 регионах России, а также в странах Таможенного союза.

Приглашенным спикером встречи стала заместитель директора АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» — директор департамента регионального центра компетенций Московской области Юлия Деменкова.

По словам Юлии Деменковой, в национальном проекте участвует 85 регионов. Московская область входит в тройку лидеров среди вовлечения участников. В регионе проект занимает большую долю среди других программ. Сегодня Московская область на втором месте по результатам рейтинга Минэкономразвития России за 2023 год.

«Более 270 предприятий региона стали участниками в национальном проекте. Результаты предприятий, которые завершили свои проекты в пилотируемых участках, показали, что снижается время протекания процессов и незавершенное производство, увеличивается выработка. Для этого создается бережливая культура на производстве. Позитивная атмосфера способствует генерации новых идей. Это как следствие приводит к росту прибыли. Экономический эффект от мероприятий, проведенных сотрудниками регионального центра компетенций Московской области, достиг более 7 млрд рублей. При этом количество участников с каждым днем становится все больше», — рассказала Юлия Деменкова.

ECOOKNA GROUP — это группа компаний, включающая в себя монтажные, производственные и продажные направления. По словам владельца группы компаний Андрея Филоненко, все ее направления приняли участие в программе «Производительность труда», наиболее выдающиеся результаты в 25% показало производство пластиковых светопрозрачных конструкций, в районе 15% показали рост производство стекла и продажное направление.

«Компания «Фототех» успешно прошла программу и решила поделиться своим опытом увеличения производительности труда с компаниями Московской области, мы рады, что многие откликнулись на наше предложение и 9 компаний выразили желание принять участие в программе, все они подходят под критерии отбора», — отметил начальник управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского городского округа Евгений Андрианов.

На встрече также присутствовал генеральный директор индустриального парка «М-8 — Инновации» Ренат Мурдалиев и презентовал возможности индустриального парка, который развивается на территории ECOOKNA GROUP.

После презентации программы «Производительность труда» выступили представители компании «Фототех» и рассказали о своем опыте производства продукции. Участники также побывали на экскурсии по производственной площадке компании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.