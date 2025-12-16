Бизнес-центр «Серебряный фонтан» обеспечен скоростным интернетом

Современное 11-этажное здание делового комплекса, расположенное в Алексеевском районе столицы, занимает площадь около 22 тыс. кв. м и снабжено двухуровневой подземной парковкой.

Внутри него специалисты МТС развернули сеть мобильной связи: установили антенно-фидерную систему и базовые станции стандартов 2G и 4G с поддержкой технологии MIMO 2×2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс.

Развернутая сеть обеспечивает равномерное и устойчивое радиопокрытие на всей территории бизнес-центра, включая подземный уровень. Сотрудникам и посетителям учреждений и офисов, расположенных в деловом центре, доступен мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с и качественная голосовая связь, в том числе по технологии VoLTE. Построенная антенно-распределительная сеть доступна для подключения базовых станций других операторов связи.

«Столичные объекты общественно-делового назначения, так же как жилье и транспортная инфраструктура, находятся в фокусе нашего внимания. В таких зданиях на всех уровнях нужны качественная связь и интернет. Для этого мы активно внедряем современные indoor-решения, которые позволяют работать, делиться информацией, быть всегда на связи благодаря надежному покрытию даже в самых сложных с точки зрения прохождения сигнала местах», — прокомментировал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.