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Бизнес-тренинг провели для учеников школы № 2 в Балашихе

Открытый урок прошел для ребят 10 и 11 классов. Тема бизнес-тренинга — «История успеха». С учениками встретились создатель бренда «Вначале любовь» Наталия Игольникова и генеральный директор ООО «Империя Здоровья и Красоты», основатель детского центра «Звездочки» Наталья Кучерова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наталия Игольникова рассказала ребятам о своем профессиональном опыте, полученном до открытия собственного бизнеса, о зарождении идеи запуска бренда одежды. Отметила ключевые этапы создания модного бренда и составляющие, необходимые для его развития: поддержка близких на старте, командная работа, чувство стиля.

Наталья Кучерова поделилась опытом открытия и управления медицинским центром, отметила необходимость индивидуального подхода к клиентам. Рассказала о реализации проекта по созданию детского центра для учащихся 1-4 классов, подчеркнула значимость участия в благотворительных мероприятиях и поддержки социальных инициатив. Обозначила научно-практические конференции для школьников, за участие в которых можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

После встречи Наталья Кучерова ответила на вопросы старшеклассников, планирующих поступать в медицинский вуз.

Цикл открытых уроков для учащихся профильных 10-11 классов с приглашением предпринимателей и представителей крупных предприятий организован управлением инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.