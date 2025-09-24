Бизнес-проект центра репродуктологии домашних животных победил в региональном этапе проекта «Мама-предприниматель»

Сбер выступил партнером регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» в Иванове — федеральной программы помощи женщинам с детьми, решившим начать свое дело. На площадке регионального центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 21 участница получила знания и практические инструменты для создания и развития своего дела. Эксперты Сбера рассказали о том, как банк помогает предпринимателям работать продуктивнее, экономить время, увеличивать прибыль и строить успешный бизнес.

«Для нас важно поддерживать такие проекты, как „Мама-предприниматель“. Это реальный стимул для развития малого бизнеса в регионе. Уверен, что проект даст участницам возможность стать частью сильного предпринимательского сообщества Ивановской области и найти союзников», — отметил управляющий Ивановским отделением Среднерусского банка Сбербанка Евгений Павлюченко.

Лучшим, по мнению жюри, стал бизнес-проект Натальи Букиной по созданию центра репродуктологии для домашних животных.

«Я всегда хотела помогать животным, поэтому выбрала для себя профессию ветеринарного врача. Знаю, как непросто найти врача, который сможет вести беременную собаку или кошку, помочь подготовиться к родам и сохранить потомство. Поэтому у меня появилась идея создать ветеринарный центр, где можно не только лечить животных, но и позаботиться об их будущем. Программа „Мама-предприниматель“ помогла мне получить необходимые знания, чтобы дальше развивать и расширять свое дело», — рассказала победитель регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» Наталья Букина.