Бизнес Подмосковья приглашают на выставку в Ташкенте

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает малый и средний бизнес региона принять участие в отраслевой выставке Aquatherm Tashkent 2024. Мероприятие пройдет в Ташкенте 2–4 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Aquatherm Tashkent — выставка в Узбекистане, посвященная инновациям в сфере HVAC-технологий. HVAC — системы для контроля температуры, влажности и чистоты воздуха. Участники мероприятия — производители, дилеры, дистрибьюторы и эксперты отрасли. Выставка охватывает сферы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, сантехники, бассейнов, экологии и возобновляемых источников энергии.

Оставить заявку на участие можно на сайте. Регистрация открыта до 15 августа. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Анастасии Прибыловой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 06) или по почте: apb@exportmo.ru.

Помимо участия в международных выставках, фонд предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

С услугами фонда можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.