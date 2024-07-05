Бизнес Подмосковья подал 90 заявок на получение субсидий при выходе на маркетплейсы

В Московской области продолжается прием заявок на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Предприниматели малого и среднего бизнес региона подали уже более 90 заявок. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В начале года в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса при выходе на маркетплейсы, в рамках которой предприниматели могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. Подать заявку на получение поддержки можно в течение года. Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 млн рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 млн рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что претендовать на получение данной меры поддержки могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Участие в программе принимают 13 крупнейших маркетплейсов, в том числе OZON, Яндекс.Маркет, Wildberries. Максимальный размер поддержки — 500 тыс. рублей для одного предпринимателя за весь период реализации программы.

Так, получателем поддержки стала компания «СЕРЖИО НЕРО» из Жуковского — производитель парфюмерно-косметической продукции. Предприятие получило субсидию размером 500 тыс. рублей.

Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Узнать подробнее и подать заявку на получение поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.