Бизнес-омбудсмен Подмосковья помогла возобновить проверку о хищении имущества

К исполняющему обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталье Чудаковой обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью из Люберец с жалобой на волокиту при проведении проверки по заявлению о преступлении, зарегистрированному в Ухтомском ОП МУ МВД России «Люберецкое». На протяжении почти двух лет заявитель безуспешно пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту хищения принадлежавшему ему груза, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В марте 2023 года у общества с ограниченной ответственностью был похищен груз стоимостью почти 12 млн рублей. По данному факту генеральный директор ООО обратился с заявлением о преступлении в Ухтомский ОП МУ МВД России «Люберецкое».

По результатам рассмотрения заявления материал проверки перенаправил в отдел МВД России по Миллеровскому району Ростовской области, который возвратил его обратно в Ухтомский ОП МУ МВД России «Люберецкое».

На протяжении почти двух лет органы полиции не могли определить территориальную подследственность рассмотрения данного заявления, не приняв никакого процессуального решения.

Кроме того, заявителю неизвестно место нахождения материала проверки, который полагает, что он утрачен и не восстановлен.

Заявитель обратился к бизнес-омбудсмену как к последней инстанции, которая может помочь ему в решении проблемы.

Изучив материалы дела, уполномоченный направил обращение предпринимателя начальнику ГУ МВД России по Московской области с просьбой провести проверку.

По результатам рассмотрения обращения, заявление генерального директора общества с ограниченной ответственностью из г. Ногинск с информацией о хищении имущества зарегистрировано в КУСП МУ МВД России «Люберецкое», кроме того заявитель получил ответы на жалобы.

Дальнейшее рассмотрение обращения остается на контроле уполномоченного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.