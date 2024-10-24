Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог снять запрет на регистрационные действия

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу поступило обращение от его коллеги из Тверской области Антона Стамплевского, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Местный автосалон приобрел с целью дальнейшей реализации автомобиль, но столкнулся с проблемой: наложение запрета на регистрационные действия из-за налоговой задолженности предыдущего владельца. Несмотря на то, что решениями Московского районного суда города Твери на Щелковский районный отдел судебных приставов была возложена обязанность по снятию указанного запрета, автосалон самостоятельно не сумел добиться исполнения указанных решений.

Поскольку жалоба была подана на бездействие сотрудников территориального подразделения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, Уполномоченный в Тверской области обратился за содействием к подмосковному Уполномоченному.

Изучив материалы обращения, Владимир Головнев обратился в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку обстоятельств, послуживших поводом для подобного обращения предпринимателя из соседнего региона.

Прокуратурой области была проведена всесторонняя проверка, по результатам которой руководителю Главного управления ФССП России по Московской области внесено представление об устранении нарушений норм действующего законодательства об исполнительном производстве.

В результате принятых мер запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля заявителя был снят.

«Конституция России гарантирует отечественным предпринимателям единство экономического пространства, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. В компетенцию Уполномоченного входит не только защита подмосковного бизнес-сообщества, но и тех субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были нарушены публичными органами, действующими на территории Московской области. Подобные обращения время от времени поступают ко мне. Это не только Москва и приграничные области. В этом году за защитой своих прав обращались предприниматели из Воронежской, Пензенской, Свердловской областей и иных субъектов России. Рассмотрение подобных жалоб принимается мной на личный контроль, поскольку речь идет не только о восстановлении нарушенных прав заявителя, но и о деловой репутации нашего региона», — сказал Головнев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.