Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю получить компенсацию

Участие бизнес-омбудсмена Подмосковья в качестве третьего лица в деле предпринимателя, рассматриваемом арбитражным судом города Москвы, принесло положительный результат. Бизнесмен отстоял свое право и получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

В апреле мы писали о ситуации, возникшей между предпринимателем и филиалом фонда пенсионного и социального страхования по г. Москве и Московской области, который посчитал, что поставленный товар не соответствовал требованиям, предусмотренным техническим заданием контракта.

К участию в суде предприниматель привлек представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Арбитражный суд города Москвы прислушался к доводам бизнес-омбудсмена и вынес решение в пользу предпринимателя.

Фонд оспорил решение арбитражного суда в судах апелляционной и кассационной инстанций, но суды подтвердили правоту предпринимателя, и он получил компенсацию в размере более 780 тысяч рублей.

«Практика привлечения нас к участию в судебной защите субъектов предпринимательской деятельности приносит положительные результаты. Это далеко не первый случай, когда бизнесу удается не только отстоять свои права, но и получить денежную компенсацию, которую они смогу направить на развитие своего дела», — подчеркнула и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.