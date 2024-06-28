Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю демонтировать мешающий объект

Генеральный директор коммерческой организации из г. о. Солнечногорск обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области с жалобой на бездействие администрации городского округа по устранению препятствий по пользованию арендованным земельным участком вблизи Пятницкого шоссе, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В соответствии с разрешением на строительство общество было обязано осуществить реконструкцию существующего примыкания для подъезда к арендованному земельному участку. Однако неизвестными лицами на съезде к объекту установлены ворота, наличие которых лишало возможности осуществить данную реконструкцию.

С августа 2023 года, несмотря на неоднократные обращения к администрации городского округа, объект не был демонтирован.

После рассмотрения обращения заявителя на совместном приеме Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и прокурора Московской области Сергея Забатурина, Солнечногорской городской прокуратурой Московской области по результатам проведенной проверки главе городского округа Солнечногорск внесено представление об устранении нарушений законодательства.

В результате принятых мер, объект (металлические ворота) были демонтированы, устранены препятствия в пользовании арендуемым обществом земельным участком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.