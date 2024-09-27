Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог отменить запрет на реализацию продукции компании

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу обратился бизнесмен из Видного, занимающийся оптовой торговлей рыбой и морепродуктами, с жалобой на действия правоохранительных органов при расследовании уголовного дела, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В отношении директора и сотрудника компании было возбуждено уголовное дело по статье за незаконное приобретение и хранение осетровых, которые относятся к особо ценным водным биологическим ресурсам.

В ходе личного приема заявитель утверждал, что сотрудниками правоохранительных органов на него оказывается давление с целью дачи показаний, подтверждающих обоснованность возбуждения уголовного дела. Кроме того, следователь направил контрагентам письмо с требованием исключить из реализации всю рыбную продукцию, приобретенную у компании.

Изучив материалы, бизнес-омбудсмен направил письмо в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку обстоятельств, послуживших поводом для обращения генерального директора общества и принять меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратурой Московской области руководителю ГСУ СК России по Московской области внесено требование в порядке п. 3. ч.2. ст. 37 УПК РФ, которое удовлетворено, а также направлена в адрес контрагентов компании информация-опровержение на письмо следователя. Предпринимателю разъяснено, что он вправе обратиться в суд с заявлением о возмещении причиненных ему убытков и компенсации морального вреда.

В настоящее время расследование дела еще не завершено, продолжают выполняться следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках статьи 73 УПК РФ.

Надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела обеспечивается осуществляют органы прокуратуры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.