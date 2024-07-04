Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог компании возобновить поставки продукции

К уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Владимиру Головневу обратился владелец компании, производящей пестициды и моющие средства, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Предпринимателю потребовалась помощь в решении проблемы, возникшей при маркировке товаров, в результате которой поставки продукции были значительно затруднены. По поручению Владимира Головнева руководитель общественной приемной Уполномоченного в г. о. Павловский Посад Маргарита Смирнова осуществила кураторство по данному вопросу.

Общество с ограниченной ответственностью является отечественным производителем дезинфицирующих и моющих средств. Компания является постоянным поставщиком продукции в ряд крупных медицинских учреждений Москвы и Московской области. Нарушив порядок маркировки на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживания «Честный знак», производитель столкнулся с трудностями.

В общественной приемной бизнес-омбудсмена предпринимателю помогли устранить ошибку, допущенную при оформлении в системе «Честный знак».

Поставки товара производитель возобновил в полном объеме. Компания выразила благодарность приемной бизнес-омбудсмена в решении вопроса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.