Бизнес-омбудсмен ознакомилась с производствами Богородского индустриального парка

Исполняющая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова с рабочим визитом посетила Богородский индустриальный парк, являющийся крупнейшим частным индустриальным парком в РФ, и объединяющий порядка 50 действующих резидентов из 12 стран. Об этом сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

Как рассказал в ходе встречи руководитель парка Олег Карцов, формирование площадки началось в 2006 году в рамках реализации постановления правительства РФ «О промышленных округах». Проект направлен на концентрацию высокотехнологичных производств, внедрение научной организации труда, параллельное развитие социальной инфраструктуры Богородского округа и создание новых рабочих мест.

В рамках программы Наталья Чудакова и руководитель общественной приемной Магомет Сакалов ознакомились с производственными площадками и технологическими процессами, характерными для современных промышленных кластеров.

Особое внимание во время визита было уделено двум направлениям: производству декоративной и уходовой косметики — одному из крупнейших предприятий отрасли на национальном рынке, а также высокотехнологичному производству медицинской диагностической аппаратуры и комплектующих, признанному мировым игроком в области гематологической диагностики и поставляющему продукцию на международные рынки. Осмотр производственных линий включал знакомство с этапами технологического цикла, системой качества и подходами к автоматизации процессов.

«Богородский индустриальный парк демонстрирует, как грамотно выстроенная инфраструктура и профессиональное управление становятся катализатором технологического развития и создания рабочих мест в регионе. Важно поддерживать синергию государственных инициатив и частных инвестиций, способствующих повышению конкурентоспособности промышленного кластера и привлечению инвестиций в Московскую область», — отметила Наталья Чудакова по итогам визита.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.