Бизнес-битву для школьников и студентов провели в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе представители торгово-промышленной палаты муниципалитета провели для учеников видновских школ, а также студентов колледжа «Московия» и Московского регионального социально-экономического института, интеллектуальную игру «ПроБизнес». Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Интеллектуальная битва состояла из трех туров, каждый из которых требовал от участников проявления эрудиции, логического мышления и творческого подхода. В первых двух этапах, представлявших собой викторину, участники отвечали на сложные вопросы по различным областям знаний, связанным с бизнесом и экономикой. Кульминацией игры стала защита проектов. Студенты и школьники разработали инновационные бизнес-идеи и креативные решения, которые были оценены жюри, состоящим из опытных предпринимателей и руководителей компаний», — сказал председатель совета филиала Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского городского округа Владислав Рымша.

Школьники и студенты Ленинского округа продемонстрировали глубокое понимание современных бизнес-тенденций, умение анализировать данные и находить нестандартные решения. Ребята смогли не только проверить свои знания, но и получили ценный опыт в области делового общения и презентации проектов.

Проект «ПроБизнес» стал эффективным инструментом для выявления талантливых молодых людей, которые обладают предпринимательским потенциалом и стремятся к развитию в сфере бизнеса.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.