Бивший «вертушку» губернатор на английском отчитал чиновницу из-за ЕГЭ

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов начал говорить на английском языке, когда подчиненная заявила ему, что местные школьники не очень хорошо сдали ЕГЭ по этой дисциплине. Врио главы региона поинтересовался на английском, почему учащиеся не смогли уверенно сдать экзамены, сообщает «Царьград» .

Видео с заседания Филимонов опубликовал в Telegram-канале. На кадрах чиновница докладывает врио губернатора, что вологодские школьники успешно сдали ЕГЭ — в целом результаты выше средних по стране, но ребята не очень хорошо справились с информатикой и английским. Тогда Филимонов решил обратиться к подчиненной на языке, о котором и шла речь.

«What’s the difficulty is with English language? What’s wrong with English? (В чем сложность с английским? Что с ним не так?) <…> Please, answer my question if you don’t mind, please (Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, если вы не возражаете, пожалуйста)» — сказал временно исполняющий обязанности губернатора.

Издание отмечает, что в своей речи Филимонов сам допустил ошибку — врио главы региона сказал «What’s the difficulty is with English language», но в этом случае глагол is был не нужен. Этот глагол ставится после вопросительного слова, а оно уже стояло в предложении, поскольку what’s — это what is.

После этого ситуацию с заседания прокомментировали в правительстве Вологодской области.

«Справедливо и доходчиво — если чиновник не понимает по-русски, можно спросить по-английски», — заявили в региональном кабмине.

Ранее в Сети появились кадры, как Георгий Филимонов в честь Дня Вологды и Дня молодежи зачитал рэп на английском, выступая на сцене. После этого врио губернатора Вологодской области показывал прием из единоборств, более известный как «вертушка» — удар ногой с разворота. Все это происходило под аплодисменты жителей Вологодской области.

Тогда Филимонов говорил, что во время выступления он импровизировал.