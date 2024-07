Бивший «вертушку» губернатор на английском отчитал чиновницу из-за ЕГЭ

Видео с заседания Филимонов опубликовал в Telegram-канале. На кадрах чиновница докладывает врио губернатора, что вологодские школьники успешно сдали ЕГЭ — в целом результаты выше средних по стране, но ребята не очень хорошо справились с информатикой и английским. Тогда Филимонов решил обратиться к подчиненной на языке, о котором и шла речь.

«What’s the difficulty is with English language? What’s wrong with English? (В чем сложность с английским? Что с ним не так?) <…> Please, answer my question if you don’t mind, please (Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, если вы не возражаете, пожалуйста)» — сказал временно исполняющий обязанности губернатора.

Издание отмечает, что в своей речи Филимонов сам допустил ошибку — врио главы региона сказал «What’s the difficulty is with English language», но в этом случае глагол is был не нужен. Этот глагол ставится после вопросительного слова, а оно уже стояло в предложении, поскольку what’s — это what is.

После этого ситуацию с заседания прокомментировали в правительстве Вологодской области.

«Справедливо и доходчиво — если чиновник не понимает по-русски, можно спросить по-английски», — заявили в региональном кабмине.

Ранее в Сети появились кадры, как Георгий Филимонов в честь Дня Вологды и Дня молодежи зачитал рэп на английском, выступая на сцене. После этого врио губернатора Вологодской области показывал прием из единоборств, более известный как «вертушка» — удар ногой с разворота. Все это происходило под аплодисменты жителей Вологодской области.

Тогда Филимонов говорил, что во время выступления он импровизировал.