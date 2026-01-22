Битва напитков: почему «Лит Энерджи» Литвина требует 4 млн у воды «Жмых»

Иск подан компанией «Лит Энерджи», известной производством энергетиков и чипсов. В качестве официальной причины в документах указано «взыскание суммы неосновательного обогащения». Судя по всему, истец считает, что ответчик получил денежные средства без достаточных на то правовых или договорных оснований (например, услуги не были оказаны или были предоставлены не в полном объеме).

На текущий момент дело оставлено без движения из-за технического нарушения со стороны истца, поскольку компания Михаила Литвина недоплатила государственную пошлину при подаче иска. Суд предоставил «Лит Энерджи» время до февраля 2026 года для устранения процессуальных недочетов и перечисления недостающей суммы.

После выполнения всех требований Арбитражный суд приступит к рассмотрению дела по существу, чтобы определить, имело ли место неосновательное обогащение компании «Жмых Индастри» за счет средств компании блогера-миллионника.

