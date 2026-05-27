Биолог Прокопов заявил о нашествии мошек и комаров в Крыму

В регионе активизировались почти все виды насекомых. Особенно много комаров-звонцов, которые не кусаются, но роятся в больших количествах. При сохранении влажной погоды число двукрылых, развивающихся в воде, продолжит расти.

«Сейчас наблюдается активность практически всех насекомых. Уже очень много комаров-звонцов — их можно узнать по пышным усам у самцов. И они не кусаются, но иногда роятся в огромном количестве. Размеры бывают от нескольких миллиметров до полутора сантиметров. Если такая погода сохранится, двукрылых насекомых, которые развиваются в воде, станет еще больше. И кровососущих в этом году тоже будет очень много, а это целый ряд видов комаров», — рассказал Прокопов.

Кровососущие комары размножаются даже в небольших скоплениях воды — от луж до дупел деревьев. В крупных водоемах выводятся личинки звонцов — мотыль, добыча которого на Сиваше стала бизнесом. По словам эксперта, лодки добытчиков мешают гнездованию краснокнижных птиц.

«Добытчики ставят лодки прямо возле островов, где гнездятся краснокнижные птицы. В итоге колонии птиц оказываются фактически разогнаны. А это серьезный удар по крымской природе», — отметил он.

Самыми неприятными Прокопов назвал укусы мокрецов, способных проникать через москитные сетки.

«Они буквально выгрызают кожу. После укусов появляются сильный зуд, раздражение и отеки. Обитают мокрецы возле водоемов, луж и во влажной почве», — отметил Прокопов.

Эксперт подчеркнул, что насекомые важны для экосистемы, а против тли рекомендовал применять биологические методы вместо агрессивной химии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.