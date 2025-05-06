Биолог Марьинский: массового наплыва комаров можно ждать во второй половине мая

«Здесь все сейчас будет зависеть от погоды. Если будет теплая и дождливая погода, будет много луж — больших весенних, которые не пересыхают хотя бы пару недель (это время, которое нужно, чтобы прошел цикл развития от яйца через личинку до взрослого), то, соответственно, можно первую массовую волну выхода кровососущих комаров ожидать уже где-то в середине — в начале второй половины мая», — сказал Марьинский.

Он добавил, что если продолжатся периодические переходы температуры к 0 градусов или даже ниже 0, то, соответственно, развитие личинок комаров, которые уже начали развиваться, замедлится.

«Тогда, скорее, можно будет ожидать первую волну массового выхода где-то в конце мая. Если будет аномально холодно — то, возможно, даже в начале июня. Так что тут все будет зависеть от погоды», — отметил биолог.

Марьинский также оценил потенциальное количество таких комаров.

«Поскольку зима была, если мы говорим про центральный регион России, была достаточно мягкая, то можно предположить, что больше, чем обычно яиц кровососущих комаров, и самок, которые готовы отложить яйца, успешно перенесло зиму. Но дальше все будет зависеть исключительно от погоды, потому что, чтобы комар начал развиваться, важно, чтобы это яйцо оказалось в водоеме — и чтобы этот водоем не пересыхал хотя бы пару недель», — разъяснил специалист.

По его словам, яйца кровососущих комаров могут развиваться и в реках, и в озерах, но там их активно едят рыбы. Наиболее эффективными местами для развития кровососущих комаров являются весенние лужи.

«Кровососущие комары — это вообще довольно большое семейство, там много разных видов. Некоторые из них зимуют на стадии уже отложенных яиц. Некоторые виды зимуют на стадии взрослых самок, которые, проснувшись, тут же пьют кровь и готовы откладывать яйца. Поэтому все будет зависеть от количества осадков и от температуры. Дело в том, что чем выше температура воды, тем быстрее развивается личинка», — заключил Марьинский.