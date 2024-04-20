Биолог Федоров предупредил о риске появления чумы на затопленных территориях

Малярия, гепатит и африканская чума могут распространиться на территориях, пострадавших от обильных паводков, заявил кандидат биологических наук, директор АНО «Зелёная цивилизация» Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости .

В зоне подтопления, по его словам, может резко ухудшиться экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка. Это вызвано тем, что там возникают благоприятные условия для развития различных организмов, в числе которых и возбудители различных заболеваний.

«Затопленные поймы и прогреваемые мелководья — это очень хороший экологический ресурс для массового размножения кровососущих насекомых, различных видов комаров, в том числе которые являются переносчиками возбудителей малярии и других инфекционных болезней», — пояснил Федоров.

Эксперт также напомнил о рисках, возникающих при затоплении туалетов и выгребных ям на дачных участках. Существует вероятность распространения дизентерии, прочих желудочно-кишечных инфекций и даже гепатита.

«Кроме того, могут быть затоплены природные очаги распространения африканской чумы свиней, в частности, у диких кабанов. И, таким образом, вирус этой инфекции может передаваться уже домашним свиньям и вызывать массовый падеж», — добавил Федоров.

Сегодня, по информации МЧС, наводнения фиксируются на территории 33 регионов страны. Всего от паводков пострадали порядка 16 тыс. жилых и дачных домов.