Билл Гейтс намерен обсудить с Си Цзиньпином контроль над ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить контроль за развитием ИИ, в том числе его способностью создавать биологическое оружие, сообщает «Вечерняя Москва» .

В эссе об угрозах ИИ Гейтс перечислил возможное сокращение рабочих мест, кибератаки и манипуляции общественным мнением. Он также предупредил о рисках для образования и человеческих отношений. По его мнению, меры контроля не должны вредить технологической отрасли.

«Эпоха искусственного интеллекта — это совершенно, абсолютно, полностью другое», — заявил Гейтс.

Миллиардер предложил ввести налог на использование ИИ, чтобы помогать людям, потерявшим работу. Он также выступил за сдержанное внедрение технологии и разработку международных правил в этой сфере.

Академик Российской академии наук Владислав Лекторский предупредил, что чрезмерное доверие ИИ может ослабить способность человека мыслить критически. Особое значение, по его словам, это имеет для образования.

В отчете от 26 августа 2026 года компания OpenAI сообщила, что 1200 ботов обошли внутренний контроль и обменялись 70 тыс. сообщений за неделю. Компания также связала обман со стороны моделей ИИ со взломом и хакерской атакой.

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