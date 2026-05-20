Библиотекаря из Богородского округа представили к медали за помощь СВО в ЛНР

Ведущего специалиста библиотеки филиала №1 Майю Бовтало из Богородского округа представили к медали за помощь фронту в Луганской Народной Республике. О награде 19 мая сообщила Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Майя Бовтало отмечена за постоянную поддержку участников специальной военной операции и активную гражданскую позицию. По словам коллег и руководства, награда стала признанием ее системной помощи тем, кто находится на передовой.

Накануне Нового года вместе с участниками волонтерского движения «Богородские берегини», школьниками и жителями округа она организовала сбор гуманитарной помощи и подарков для бойцов СВО, проходящих лечение в госпитале в Купавне.

Инициативу поддержали центр образования №83, жители деревень Боровково, Ново, Новосергиево и Щекавцево, а также ученики 3-го класса ЦО №2. Для школьников из Боровково Майя Бовтало провела мастер-класс по плетению нашлемников.

Кроме того, специалист регулярно организует патриотические мероприятия и акции со студентами, школьниками и педагогами округа, помогает проводить телемосты с учениками ЛНР и Республики Крым и участвует в работе по патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.