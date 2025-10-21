Ведущий методист Московской губернской универсальной библиотеки Илья Бобовский стал одним из финалистов XII Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2025» в номинации «Лучший молодой библиотекарь года — 2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для участия в конкурсе этого года было подано свыше 400 заявок из почти 80 регионов России. В короткий список представителей библиотек вошли 24 участника.

Илья Сергеевич работает в Губернской библиотеке уже пять лет. За время работы он зарекомендовал себя как талантливый организатор и творческий лидер. Его инициативы, среди которых интерактивные образовательные программы для школьников, культурные мероприятия и проекты по развитию патриотического воспитания, привлекают юных читателей и способствуют росту популярности библиотеки. Так, количество молодых людей, записанных в библиотеку, увеличилось почти на 40%.

Среди наиболее успешных проектов, созданных под руководством Бобовского театральные постановки и экскурсии в рамках проекта «Театр на моей улице»; летняя образовательная программа «Лето в библиотеке»; игровые познавательные мероприятия, привлекающие детей разных возрастов и многие другие.

22 октября пройдет заседание жюри конкурса, на котором выберут победителей в номинациях «Библиотекарь года — 2025» и «Лучший молодой библиотекарь года — 2025» (среди специалистов) и в номинациях «Библиотека будущего — взгляд молодых» (среди студентов вузов, направление подготовки — «Библиотечно-информационная деятельность») и «Мой выбор — библиотека!» (среди студентов техникумов и колледжей, специальность — «Библиотековедение»).

Будут также определены победители специальных премий, учрежденных Российской национальной библиотекой, Российской государственной библиотекой, Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Российской государственной детской библиотекой, Российской государственной библиотекой для слепых, Российской государственной библиотекой для молодежи и ООО «Торговый дом „Стрекоза“.

Победителей объявят 18 ноября на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.