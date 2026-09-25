Библиотека Воскресенска 24 сентября провела час «Воскресенск прифронтовой»

Патриотический час «Воскресенск прифронтовой» прошел 24 сентября в Центральной библиотеке им. Инны Гофф. Встречу посвятили 85-летию начала битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделе краеведения Центральной библиотеки им. Инны Гофф 24 сентября прошел патриотический час «Воскресенск прифронтовой». Участники вспоминали жителей города, которые в годы войны производили необходимую фронту продукцию и работали в тылу. 30 сентября исполнится 85 лет со дня начала битвы за Москву.

Встреча началась с экскурсии по военному залу. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала, как воскресенцы встретили начало войны. Историк Валентина Кравцова представила архивные документы, фотографии и воспоминания, собранные в ходе многолетней поисковой работы.

Гости узнали о девушках, производивших противотанковые мины, медиках эвакогоспиталя № 2736, который в годы войны размещался в школе № 2, и школьниках, писавших письма и готовивших концерты для раненых бойцов. Валентина Кравцова подчеркнула, что важно сохранить память о труде земляков и рассказать о нем молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.