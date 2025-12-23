Библиотека из Королева стала участником федерального проекта «Гений места»

Министерство культуры РФ и Российская государственная библиотека подвели итоги конкурсного отбора на участие в проекте «Гений места» в 2026 году. Библиотека №8 из Королева вошла в число участников, передает пресс-служба администрации.

Для участия в отборе необходимо было защитить свой проект, рассказать о перспективах развития и занятиях для юных талантов. Проект библиотеки №8 создан в коллаборации с фиджитал-проектом проектом "Удобный город". Именно такое объединение науки и культуры поможет создать в Королёве уникальную точку концентрации талантов, где каждый сможет получить знания и навыки в различных направлениях креативных индустрий, а также познакомиться с профильной литературой.

О реализации проекта и возможности участия в нём мы будем информировать дополнительно.

Участие в проекте "Гений места" открывает новые горизонты для раскрытия уникальности Королёва через искусство, науку, дизайн, архитектуру и культурные мероприятия. Библиотека вместе с экспертами "Удобного города" сможет развивать креативные инициативы, которые будут способствовать сохранению и популяризации культурного наследия нашего региона. Для этого разработан специальный курс, результатом которого станет уникальный продукт, созданный руками детей с использованием современных технологий, рассказывающий о Королёве, его прошлом, настоящем и будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.