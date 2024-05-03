Безработный москвич перевел 8 млн руб девушкам, обещавшим секс втроем

Безработный житель столицы перевел 8 млн рублей девушкам с сайта знакомств, которые обещали ему секс втроем, а после попросили деньги на лечение онкологии, сообщает Telegram-канал Baza .

Москвич проводил время на сайтах знакомств с 2023 года. Он хотел найти любовь и создать семью. Пару месяцев назад мужчина познакомился с Кирой, которая предложила секс втроем и обнаженные снимки за 10 тыс. рублей.

У него были накопления, вложенные в акции. Так как стоимость ценных бумаг начала падать, то он решил потратить деньги на себя.

На сайте мужчина познакомился с еще одной девушкой Вероникой, которая давала ему контакты разных знакомых и обещала секс втроем. Москвич вовремя вносил предоплату, но их встреча все время откладывалась, так как подруг преследовали форс-мажоры.

А позднее Вероника поведала наивному мужчине, что у нее рак, а также онкологию якобы обнаружили у ее подруги и мамы. Жертва развода поверила злоумышленнице на слово и поддерживала материально. Всего в течение трех месяцев он перевел свыше 8 млн рублей на разные счета.

В конце апреля двушке стало очень плохо, она не могла общаться с благодетелем, но оставила ему телефонный номер волонтера хосписа. Только тогда мужчина засомневался в честности интернет-знакомой.

Он пошел в полицию, где и узнал, что его развели мошенники.