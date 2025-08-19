Безопасные переходы у школ и детсадов Наро-Фоминска готовы к новому учебному году

В Наро-Фоминском округе завершили монтаж 20 ростовых фигур возле пешеходных переходов. Так в Подмосковье усиливают безопасность возле школ и детсадов перед 1 сентября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Яркие ростовые манекены у школ и детских садов — не просто украшение. Они работают как предупреждающий сигнал для водителей: «Здесь дети! Сбавь скорость, будь внимателен».

Новые манекены появились в Апрелевке, Наро-Фоминске, Верее, Селятино и других населенных пунктах Наро-Фоминского городского округа.

Опыт других регионов показывает: такие фигуры действительно снижают риск ДТП. Водители заранее замечают их, притормаживают и внимательнее следят за пешеходами. А значит — меньше опасных ситуаций на дорогах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не раз отмечал: безопасность на дорогах — ключевой приоритет области. Яркие фигуры у школ — ещё один шаг к снижению аварийности и защите детей.

