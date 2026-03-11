Безликая вседозволенная стая: почему подростки дичают на фудкортах

Торговый центр для подростков — это практически единственное доступное «третье место». Дома — контроль родителей, в школе — прессинг учителей, а на фудкорте тепло, бесплатный интернет и иллюзия абсолютной свободы, сообщила РИАМО детский психолог Ольга Курьева.

«То, что мы называем одичанием, в социальной психологии объясняется эффектом деиндивидуализации. Когда подросток сливается с толпой, его еще не до конца созревшая префронтальная кора мозга, отвечающая за торможение импульсов и оценку рисков, просто отключается. Личная ответственность растворяется: агрессию проявляет не конкретный человек, а безликая вседозволенная стая», — объяснила психолог.

Второй мощнейший триггер, по словам эксперта, жажда цифрового признания.

«Обратите внимание: любая провокация или драка немедленно снимается на камеру. Подростки не просто хулиганят, они создают вирусный контент. Испуг, шок и возмущение взрослых посетителей — это их социальная валюта, суррогатное доказательство собственной власти в мире, где они пока ничего не решают», — добавила Курьева.

Выгонять их с фудкортов силой психолог не советует, потому что это лишь борьба с симптомом.

«Пока у подростков нет легальных, бесплатных и интересных им пространств, где можно безопасно сбросить напряжение и заявить о себе, они продолжат самоутверждаться, круша пластиковые столы и пугая прохожих», — заключила эксперт.

